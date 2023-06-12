Россияне почти 30 раз обстреляли Херсонщину: три человека погибли

В частности, оккупанты били из "Градов".

За прошедшие сутки, 11 июня, российские оккупационные войска 26 раз обстреляли Херсонскую область. Оккупанты атаковали жилые кварталы. Есть жертвы.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии три человека погибли, 12 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Российская армия выпустила по региону 132 снаряда. Россияне били из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил восемь снарядов.

Напомним, утром 12 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины во время контрнаступления освободили от оккупантов Сторожево Донецкой области. Деоккупировали деревню морские пехотинцы 35-й бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

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