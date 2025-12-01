- Дата публикации
Россияне почти вдвое уменьшили применение дронов: в ВСУ объяснили неожиданную причину
Плохие погодные условия, по словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, снизили активность дронов-камикадзе, дронов на сброс и разведывательных аппаратов почти вдвое.
Из-за густого тумана россияне почти вдвое уменьшили применение дронов.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Півдня Владислав Волошин в эфире «Мы Украина».
Плохие погодные условия, по словам Волошина, снизили активность дронов-камикадзе, дронов на сброс и разведывательных аппаратов почти вдвое. Тем не менее, количество попыток инфильтрации не уменьшилось — украинские поисковые группы остаются активными.
«В то же время враг не уменьшает свою штурмовую активность. Проводит штурмовые действия малыми группами, а иногда подтягивает танк, бронемашины и даже мотоциклистов».
Напомним, начало календарной зимы пройдет под знаком мощного восточного антициклона, который принес аномальное тепло, но вместе с ним — густые туманы.