Украина
1090
1 мин

Россияне почти вдвое уменьшили применение дронов: в ВСУ объяснили неожиданную причину

Плохие погодные условия, по словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, снизили активность дронов-камикадзе, дронов на сброс и разведывательных аппаратов почти вдвое.

Светлана Несчетная
Туман стал союзником украинских военных

Туман стал союзником украинских военных / © unsplash.com

Из-за густого тумана россияне почти вдвое уменьшили применение дронов.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Півдня Владислав Волошин в эфире «Мы Украина».

Плохие погодные условия, по словам Волошина, снизили активность дронов-камикадзе, дронов на сброс и разведывательных аппаратов почти вдвое. Тем не менее, количество попыток инфильтрации не уменьшилось — украинские поисковые группы остаются активными.

«В то же время враг не уменьшает свою штурмовую активность. Проводит штурмовые действия малыми группами, а иногда подтягивает танк, бронемашины и даже мотоциклистов».

Напомним, начало календарной зимы пройдет под знаком мощного восточного антициклона, который принес аномальное тепло, но вместе с ним — густые туманы.

1090
