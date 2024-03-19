Россияне под Херсоном расстреляли трех мирных украинцев: подробности

Россияне расстреляли трех мирных украинцев в оккупированном селе Коханы Херсонской области.

Об этом пишет ASTRA со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что тела троих украинцев обнаружили после звуков стрельбы 15 марта.

" Тела мужчин с огнестрельными ранениями головы нашли соседи в прихожей одного из домов. Погибшие — мужчины с фамилиями Карпусь, Голенков и Вознов", - пишет канал.

оккупанты расстреляли окупантов под Херсоном

Впоследствии по подозрению в убийстве задержали оккупантов, проходивших службу в в/ч 11843 36-летнего Алексея Булелина (на фото) и 37-летнего Мунтяна Тарасенко. Известно, что задержаны оба из Волгоградской области.

"Булелин еще в 2010 году угнал автомобиль, получив условную судимость. Тарасенко, согласно слитым базам, был ранее судим за насильственные действия, однако других подтверждений его судимости нет", — добавили в сообщении.

Ранее мы сообщали, что россияне сняли, как пытают военнопленных ВСУ в разрушенном спортзале Донецкой области, имитируя казнь.

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