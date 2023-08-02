Россияне подготовили очередную порцию пропаганды – ГУР

Российские специалисты разработали очередную серию провокативных материалов, направленных на международную дискредитацию Украины и разжигание внутриполитических проблем.

Об этом сообщает ГУР МО.

Что подготовили пропагандисты

Отмечается, что в Германии, Франции и Израиля и США будут распространяться следующие темы:

"Африканцы: "Франция, убирайся", Добро пожаловать, Россия";

"Тихоокеанские танцы Макрона на граблях";

"Экономику Германии ожидает обрушение";

"Кризис уже пришел в каждый дом";

"Дела против Нетаньяху фабриковались по тем же лекалам, что и дела против Трампа".

Что касается украинского информационного пространства, то планируются публикации на темы:

"Кто взятки берет, а кто на фронт уходит";

"Политический спарринг: когда начнется бой?";

"Тушите свет – выборов не будет";

"Так военное или мирное время?"

Все материалы объединяют конкретные цели: посеять сомнения, убедить украинцев и их союзников в бесперспективности сопротивления и противостояния антипутинской коалиции. Кроме того, россиянам нужно создать впечатление, что другие проблемы гораздо важнее.

"Российские политтехнологи традиционно действуют по принципу "капля правды на тонну лжи". При этом россияне пытаются найти и актуализировать реально существующие проблемы и болевые точки, в том числе для западного мира", – пояснили в ГУР.

Например: "Как следует из данных Destatis, совокупная задолженность органов социального обеспечения в прошлом году сократилась более чем на 47 млрд. евро (и это с учетом роста расходов на получение украинских беженцев). Бесспорно, соцобеспечение приложило немало усилий, чтобы сократить свои расходы. Правда, то, что в результате без помощи осталось много и без того небогатых немцев, вряд ли это волнует федеральное правительство. Оно слишком занято снабжением танков и боеприпасов для Украины".

В частности, есть приложения с желаемыми комментариями от так называемых "рядовых читателей". Безусловно, речь идет о самых обычных ботах.

"Напоминаем, что единственным способом противодействовать вражеской пропаганде в информационном пространстве – проверять полученную информацию и критически относиться к материалам, направленным на разжигание вражды среди союзников", – призвали в украинской разведке.

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