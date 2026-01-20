Россияне подняли стратегические бомбардировщики в воздух: мониторы предупреждают о возможных ракетных запусках

Ту-95МС

В ночь на 20 января 2026 года мониторинговые каналы сообщили о предполагаемом вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС/Ту-160 с территории РФ.

Если вылет носит боевой характер, возможны пуски крылатых ракет ориентировочно в промежутке 05:00–06:00, а их появление в воздушном пространстве Украины — около 06:00–07:00.

В сообщениях также отмечается, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги ночью и утром, ведь угроза ударов может сохраняться длительное время.

Официальные структуры пока не обнародовали подтверждение информации о боевом вылете.

