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- Украина
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Россияне подняли в небо несколько Ту-95МС: названо время подлета возможных ракет
Враг использует против мирных украинцев не только ударные дроны.
В ночь на 24 апреля 2025 года стало известно о движении не только вражеских беспилотников в воздушном пространстве Украины, но и взлет российских Ту-95МС.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Речь идет о взлете 7 бортов вражеской техники.
В случае боевого вылета ракеты будут в украинском воздушном пространстве с 04:30-06:00.
Напомним, в ночь на 23 апреля российские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Подольском и Шевченковском районах Полтавы.