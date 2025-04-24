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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1905
Время на прочтение
1 мин

Россияне подняли в небо несколько Ту-95МС: названо время подлета возможных ракет

Враг использует против мирных украинцев не только ударные дроны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ту-95МС

Ту-95МС / © Википедия

В ночь на 24 апреля 2025 года стало известно о движении не только вражеских беспилотников в воздушном пространстве Украины, но и взлет российских Ту-95МС.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Речь идет о взлете 7 бортов вражеской техники.

В случае боевого вылета ракеты будут в украинском воздушном пространстве с 04:30-06:00.

Напомним, в ночь на 23 апреля российские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Подольском и Шевченковском районах Полтавы.

Дата публикации
Количество просмотров
1905
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