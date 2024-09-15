Россияне подтягивают резервы по одному из направлений: военный раскрыл планы врага

Россияне пытаются как можно сильнее сдвинуть серую зону в сторону украинских позиций.

Российские военные постоянно проводят разведку в Запорожском направлении.

Об этом сообщил представитель легиона "Свобода" Константин Денисов в эфире "КИЕВ24".

По его словам, россияне пытаются найти слабые места и там совершают штурмовые действия.

"Постоянно проводят разведку — аэроразведку, также у них здесь есть разведывательные батальоны российской армии кадровые. Постоянно работает их авиация, пытается охотиться за передвижением нашей техники, за теми или иными позициями украинских защитников", — рассказал Денисов.

Он добавил, что хотя активных штурмов на Запорожском направлении меньше, чем месяц или два назад – однако делать выводы пока рано.

Также они поняли, что с нашей стороны там грамотная оборона. Они там порой пытаются применять их смертников. Их задача на мотоцикле или гольфкаре заскочить, выявить нашу огневую точку, героически погибнуть в бою. летит КАБ ", — добавил Денисов.

Он добавил, что россияне здесь пытаются как можно сильнее сдвинуть серую зону в сторону украинских позиций.

"Зайти они туда не могут, закрепиться нет, разумеется. Они ее просто берут под огневой контроль и дальше пытаются так понемногу продавливать и продвигать в нашу сторону. К сожалению, серая зона в нашу сторону чуть-чуть расширилась. Но это ни о чем не говорят. Те россияне, которые туда залетают – для них эта серая зона превращается в черную дыру. Потому что они там все и исчезают.

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