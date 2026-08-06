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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне погрузили областной центр в темноту — какие прогнозы власти

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий удара. Однако полное восстановление подачи света в городе может произойти «в течение нескольких дней».

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Херсон без света

Херсон без света / © Associated Press

Херсон остался без электроэнергии после ночной атаки, которую устроили россияне. Чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме, потребуется несколько дней.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Ситуация с электроснабжением в Херсоне после ночной российской атаки остается сложной», — отметил он.

Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры город остается без электроэнергии.

«Энергетики работают над ликвидацией последствий удара. Будем делать все возможное, чтобы возобновить электроснабжение в полном объеме в течение нескольких дней», — уточнил он.

Сейчас Херсон ежедневно подвергается атакам российских дронов и артиллерии, гибнут люди. Россияне обстреливают город из РСЗО, нацеливаясь на гражданские объекты.

Оккупанты также используют дроны и артиллерию, атакуя критическую инфраструктуру и охотясь за людьми и машинами в городе.

В частности, 3 августа россияне КАБами атаковали жилой дом в Херсоне.

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