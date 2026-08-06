Херсон без света / © Associated Press

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Херсон остался без электроэнергии после ночной атаки, которую устроили россияне. Чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме, потребуется несколько дней.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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«Ситуация с электроснабжением в Херсоне после ночной российской атаки остается сложной», — отметил он.

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Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры город остается без электроэнергии.

«Энергетики работают над ликвидацией последствий удара. Будем делать все возможное, чтобы возобновить электроснабжение в полном объеме в течение нескольких дней», — уточнил он.

Сейчас Херсон ежедневно подвергается атакам российских дронов и артиллерии, гибнут люди. Россияне обстреливают город из РСЗО, нацеливаясь на гражданские объекты.

Оккупанты также используют дроны и артиллерию, атакуя критическую инфраструктуру и охотясь за людьми и машинами в городе.

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В частности, 3 августа россияне КАБами атаковали жилой дом в Херсоне.

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