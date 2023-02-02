Россияне похищают украинских детей и снимают с ними порнографические видео - омбудсмен

"Расценки" за украинского ребенка достигают сотни тысяч рублей.

Граждане страны-агрессора России похищают детей из Украины, а затем снимают с ними видео сексуального характера. Жертвами становятся дети, не имеющие родственников.

Об этом стало известно из телеграмм-каналов, сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его информации, "расценки" за ребенка составляют сотни тысяч рублей. К примеру, за мальчика, который скоро пойдет в школу предлагают 250 тыс. рублей (130 тыс. грн).

"Невозможно словами описать весь спектр эмоций. Российская Федерация коварно угоняет, убивает, депортирует и насилует наших детей. Как вообще такое возможно в современном мире?!", — написал украинский омбудсмен.

Он призывает Киберполицию, Национальную полицию и Офис Генпрокурора принять надлежащие меры реагирования, чтобы найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой.

Фото: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

Напомним, ранее рассказывали щемливцы истории подростка из Мариуполя, которого россияне депортировали в Москву и запрещали говорить на украинском языке.