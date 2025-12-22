Россияне похитили украинцев на Сумщине: Зеленский рассказал новые подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт захвата и депортации жителей приграничного села Грабовское Сумской области. Кроме гражданских лиц, в руки российских оккупантов попала группа украинских военнослужащих.

Об этом он рассказал во время торжественного мероприятия ко Дню работников дипломатической службы, которое состоялось в Киеве 22 декабря, передает «Интерфакс-Украина».

По словам президента, вопреки призывам к эвакуации, в населенном пункте оставались десятки человек.

«Там оставалось 52 человека — граждан Украины, которые не были эвакуированы… Удивлен, что там были дети. Просто удивлен, что родители так относятся к своим детям. Эти 52 человека там жили и имеют какие-то диалоги с пограничниками на территории РФ. Думаю, они просто не ожидали, что русские военные их заберут. Что касается наших военных — 13 наших военных в плену тоже», — отметил Зеленский.

Напомним, ночью 20 декабря российские военные зашли на приграничную территорию села Грабовское и увезли оттуда 50 гражданских жителей. В ночь, когда россияне вывезли людей, в этом районе продолжались боевые действия.

Большинство из них — пожилые люди, которые раньше отказались от эвакуации.