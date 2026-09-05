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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне похвастались ударом FPV-дрона по рабочему водоканала: видео

Российские оккупанты распространили в Сети кадры целенаправленной атаки беспилотника на молодого коммунальщика.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Охота российского FPV-дрона на гражданского

Охота российского FPV-дрона на гражданского / © скриншот с видео

Российские оккупанты обнародовали видео, на котором зафиксирован целенаправленный удар FPV-дрона по гражданскому лицу.

Об этом написал Telegram-канал «Разведка Ноем».

Первоначально в Сети появилось предположение, что жертвой атаки стал подросток. Однако позже выяснилось, что вражеский беспилотник атаковал мужчину — сотрудника местного водоканала.

Захватчики цинично кичатся в соцсетях очередным военным преступлением и атакой на гражданскую инфраструктуру и коммунальных работников.

Напомним, в Херсоне российские оккупанты устроили очередную охоту на мирного жителя с помощью FPV-дрона. Продавец овощей, которого атаковал русский дрон, получил множественные ранения туловища и ног, но жив и рассказал, как все было.

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