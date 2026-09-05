Россияне похвастались ударом FPV-дрона по рабочему водоканала: видео

Охота российского FPV-дрона на гражданского / © скриншот с видео

Реклама

Российские оккупанты обнародовали видео, на котором зафиксирован целенаправленный удар FPV-дрона по гражданскому лицу.

Об этом написал Telegram-канал «Разведка Ноем».

Реклама

Первоначально в Сети появилось предположение, что жертвой атаки стал подросток. Однако позже выяснилось, что вражеский беспилотник атаковал мужчину — сотрудника местного водоканала.

Реклама

Захватчики цинично кичатся в соцсетях очередным военным преступлением и атакой на гражданскую инфраструктуру и коммунальных работников.

Дата публикации 20:53, 05.09.26 Количество просмотров 44 Россияне похвастались ударом FPV-дрона по работнику водоканала

Напомним, в Херсоне российские оккупанты устроили очередную охоту на мирного жителя с помощью FPV-дрона. Продавец овощей, которого атаковал русский дрон, получил множественные ранения туловища и ног, но жив и рассказал, как все было.

Новости партнеров

Новости партнеров