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- Украина
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Россияне похвастались ударом FPV-дрона по рабочему водоканала: видео
Российские оккупанты распространили в Сети кадры целенаправленной атаки беспилотника на молодого коммунальщика.
Российские оккупанты обнародовали видео, на котором зафиксирован целенаправленный удар FPV-дрона по гражданскому лицу.
Об этом написал Telegram-канал «Разведка Ноем».
Первоначально в Сети появилось предположение, что жертвой атаки стал подросток. Однако позже выяснилось, что вражеский беспилотник атаковал мужчину — сотрудника местного водоканала.
Захватчики цинично кичатся в соцсетях очередным военным преступлением и атакой на гражданскую инфраструктуру и коммунальных работников.
Напомним, в Херсоне российские оккупанты устроили очередную охоту на мирного жителя с помощью FPV-дрона. Продавец овощей, которого атаковал русский дрон, получил множественные ранения туловища и ног, но жив и рассказал, как все было.