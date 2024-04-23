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Россияне показали "гениальное" изобретение против дронов ВСУ (видео)

Россияне показали "гениальное" изобретение против дронов ВСУ (видео)

"Изобретение" армии РФ

В армии РФ страшно боятся украинских дронов.

Так, россияне изобрели интересный способ противодействия "железным птицам". Непутевые оккупанты повесили сетки на свои мотоциклы.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Россияне показали "гениальное" изобретение против дронов ВСУ

Россияне показали "гениальное" изобретение против дронов ВСУ

"Правда, вряд ли подобный парус, прицепленный с одной стороны, спасет даже от пращи. Ездок скорее зацепится за ветку и сломает себе шею, что тоже неплохо", — заметил он.

Ранее украинские бойцы показали яркое уничтожение вражеской техники. Мощно отработали пилоты БПЛА 148-й ОАБр ДШВ ВСУ.

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