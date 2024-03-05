Россияне показали производство "Шахедов": обозреватель сказал, о чем свидетельствуют кадры

Россияне показали "массовое" производство "Шахедов". Однако не следует поддаваться панике, а трезво оценить то, что мы увидели.

Об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Я специально разбил видео на сундуке, чтобы каждый мог сосчитать сколько, он увидел дронов-камикадзе. Кроме того, внимательно рассмотреть тот факт, что на видео не вся продукция готова, а отражен один из этапов сборки. При этом очень странно, как на меня, нахождение дронов разной степени готовности не только в одном помещении, но и в том же ряду", – говорит он.

РФ показала производство "Шахедов"

Кроме того, интересна и маркировка на фюзеляжах Shahed-136. Следует обратить внимание и на фото сборочного цеха, в котором размещается сотня фюзеляжей, рабочее пространство позволяет одновременно собирать до полусотни дронов.

Производство дронов в РФ

"Эти видео и фото дают представление о количестве, но не отвечают на основной вопрос – темпы сбора готовой продукции, зависящей от поставок иностранных запчастей? Сколько Россия может себе позволить за месяц не сделать фюзеляжей, а собрать полноценных дронов-камикадзе? Ведь если бы ее производство удовлетворяло ее потребности ежемесячного террора Украины, зачем тогда Ил-76 ВВС Ирана продолжают летать в Москву?", — резюмировал Коваленко.

Ранее Шмыгаль сказал, сколько дронов готова производить Украину.

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