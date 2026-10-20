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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне попали дроном в многоэтажку в Сумах: загорелся пожар

В ночь на 20 октября российские войска атаковали жилой дом в Сумах. В результате попадания беспилотника возник пожар.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В ночь на 20 октября российские кафиры нанесли удар беспилотникам по многоквартирному жилому дому в Сумах . После попадания вспыхнул пожар.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь в своем Telegram-канале .

По его словам, российский беспилотник попал в жилую многоэтажку в Заречном районе города около 02:00.

В результате удара в доме возник пожар.

На месте атаки работают все соответствующие службы экстренной помощи.

Пока информации о возможных погибших или пострадавших нет. Масштабы повреждений и другие последствия российского удара уточняются.

Напомним, что ранее россияне ударили по Сумам: есть погибшие и раненые, среди них двое детей.

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