Россияне попали дроном в многоэтажку в Сумах: загорелся пожар

Пожар, огонь / © pixabay.com

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В ночь на 20 октября российские кафиры нанесли удар беспилотникам по многоквартирному жилому дому в Сумах . После попадания вспыхнул пожар.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь в своем Telegram-канале .

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По его словам, российский беспилотник попал в жилую многоэтажку в Заречном районе города около 02:00.

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В результате удара в доме возник пожар.

На месте атаки работают все соответствующие службы экстренной помощи.

Пока информации о возможных погибших или пострадавших нет. Масштабы повреждений и другие последствия российского удара уточняются.

Напомним, что ранее россияне ударили по Сумам: есть погибшие и раненые, среди них двое детей.

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