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Россияне попали дроном в многоэтажку в Сумах: загорелся пожар
В ночь на 20 октября российские войска атаковали жилой дом в Сумах. В результате попадания беспилотника возник пожар.
В ночь на 20 октября российские кафиры нанесли удар беспилотникам по многоквартирному жилому дому в Сумах . После попадания вспыхнул пожар.
Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь в своем Telegram-канале .
По его словам, российский беспилотник попал в жилую многоэтажку в Заречном районе города около 02:00.
В результате удара в доме возник пожар.
На месте атаки работают все соответствующие службы экстренной помощи.
Пока информации о возможных погибших или пострадавших нет. Масштабы повреждений и другие последствия российского удара уточняются.
Напомним, что ранее россияне ударили по Сумам: есть погибшие и раненые, среди них двое детей.