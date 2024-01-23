Россияне попали из авиации по дому на Херсонщине: есть погибшие

В доме на момент атаки были люди.

Российские оккупанты ударили из авиации по селу Саблуковка в Херсонской области. Россияне атаковали здание. Есть погибшие местные жители.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Российская авиация атаковала село Саблуковка. Попали в жилой дом, в котором находились люди. Обитель полностью разрушена. Сейчас известно о двух погибших местных жителях", — говорится в сообщении.

На месте удара погиб мужчина. По словам главы ОВА, его личность устанавливают. Кроме того, по дороге в больницу скончалась 47-летняя женщина. Ее спасатели извлекли из-под завалов дома.

Напомним, днем 23 января российские войска ударили по Херсону. Армия РФ обстреляла Корабельный район. Мужчина был смертельно ранен прямо у его подъезда.

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