Россияне попали по энергообъекту в Одесской области: без света 90 тысяч абонентов

Энергетики / © Associated Press

Ночью, 12 декабря, Россия нанесла удар по подстанции ДТЭК в Одесской области.

О последствиях сообщили в ДТЭК.

«Это уже двадцатая подстанция, которая получила значительные повреждения в области. Также под удар попал объект другой энергетической компании. Нам уже удалось перезаживить 40 тысяч семей из-за резервных схем. Еще 90 тысяч временно остаются без света», — говорится в сообщении компании.

Напомним, россияне атаковали Одессу — повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Коммунальные службы убирают обломки, устанавливают временные конструкции на поврежденных окнах и фиксируют потребности пострадавших.