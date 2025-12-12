- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне попали по энергообъекту в Одесской области: без света 90 тысяч абонентов
В результате атаки без электроснабжения остались десятки тысяч абонентов. Энергетики работают над восстановлением питания.
Ночью, 12 декабря, Россия нанесла удар по подстанции ДТЭК в Одесской области.
О последствиях сообщили в ДТЭК.
«Это уже двадцатая подстанция, которая получила значительные повреждения в области. Также под удар попал объект другой энергетической компании. Нам уже удалось перезаживить 40 тысяч семей из-за резервных схем. Еще 90 тысяч временно остаются без света», — говорится в сообщении компании.
Напомним, россияне атаковали Одессу — повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Коммунальные службы убирают обломки, устанавливают временные конструкции на поврежденных окнах и фиксируют потребности пострадавших.