Россияне попали ракетой по телебашне в Харькове: какие последствия "прилета" (фото)

Накануне днем, 22 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по телебашне в Харькове. Захватчики попали в объект ракетой Х-59.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате обстрелов в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания. Харьковчане могут подключать кабельное и спутниковое ТВ. Радио, интернет и мобильная связь работают", — подчеркнул руководитель ОВА.

По его словам, общая высота вышки до попадания составляла 250 метров. Вражеский удар произошел на высоте около 140 метров.

В результате "прилета" повреждены технические помещения. В настоящее время специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования. Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет.

Последствия удара по телевышке

Последствия ракетного удара армии РФ по телебашне в Харькове 22 апреля. / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ракетного удара армии РФ по телебашне в Харькове 22 апреля. / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ракетного удара армии РФ по телебашне в Харькове 22 апреля. / Фото: Олег Синєгубов