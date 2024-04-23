Россияне попали ракетой по телебашне в Харькове: какие последствия "прилета" (фото)

Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования.
Накануне днем, 22 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по телебашне в Харькове. Захватчики попали в объект ракетой Х-59.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"В результате обстрелов в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания. Харьковчане могут подключать кабельное и спутниковое ТВ. Радио, интернет и мобильная связь работают", — подчеркнул руководитель ОВА.
По его словам, общая высота вышки до попадания составляла 250 метров. Вражеский удар произошел на высоте около 140 метров.
В результате "прилета" повреждены технические помещения. В настоящее время специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования. Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет.
Последствия удара по телевышке
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Российская ракета сломала телебашню в Харькове!
Как сообщалось, 22 апреля агрессорка Россия нанесла ракетный удар по телебашне в Харькове. Воздушные силы ВСУ отмечают, что вряд ли атака противника была случайной.
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