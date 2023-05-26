Россияне попали ракетой в медучреждение в Днепре: первые жуткие видео последствий

Погиб один человек

Российские оккупанты 26 мая попали ракетной по медицинскому заведению в Днепре. Появились первые кадры из заведения после атаки окупантов.

Видео публикуют местные Telegram-каналы.

Пока информации о последствиях удара нет. Из сообщений местных властей известно, что есть потерпевшие. Впрочем, сколько их и в каком они состоянии – неизвестно.

К слову, в Днепре продолжается воздушная тревога.

Напомним, в Днепропетровской ОВА сообщили, что днем 26 мая российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. оккупанты попали по местному медучреждению.

По словам президента Владимира Зеленского, погиб по меньшей мере один человек. Кроме того, 15 человек ранены.

Читайте также: