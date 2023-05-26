Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне попали ракетой в медучреждение в Днепре: первые жуткие видео последствий

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
7252
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне попали ракетой в медучреждение в Днепре: первые жуткие видео последствий

Российская армия нанесла ракетный удар по Днепру 26 мая. / Фото: Associated Press

Погиб один человек

Российские оккупанты 26 мая попали ракетной по медицинскому заведению в Днепре. Появились первые кадры из заведения после атаки окупантов.

Видео публикуют местные Telegram-каналы.

Пока информации о последствиях удара нет. Из сообщений местных властей известно, что есть потерпевшие. Впрочем, сколько их и в каком они состоянии – неизвестно.

К слову, в Днепре продолжается воздушная тревога.

Напомним, в Днепропетровской ОВА сообщили, что днем 26 мая российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. оккупанты попали по местному медучреждению.

По словам президента Владимира Зеленского, погиб по меньшей мере один человек. Кроме того, 15 человек ранены.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
7252
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация