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- Украина
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Россияне попали в две многоэтажки в Славянске: под завалами могут быть люди
Теперь известно о четырех раненых Всем оказывается медицинская помощь.
Сегодня рано кафиры нанесли удары по Славянску. Есть попадание в две многоэтажки.
Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.
«11 октября в 09:45 враг нанес авиаудару по Славянску. Попадание в две многоэтажки. Сейчас известно о четырех раненых. Всем оказывается медицинская помощь», — отметил он.
Напомним, в Сумской области российские войска атаковали беспилотником авто экстренной медицинской помощи, который направлялся на вызов. Из-за прилета дрона по «скорой» пострадали 44-летний водитель и 59-летний парамедик. Они самостоятельно выбрались из поврежденного автомобиля и прятались в кустах.
По данным Воздушных сил, российские войска в ночь на 11 октября выпустили по Украине 116 дронов разных типов. Силы ПВО обезвредили 94 из них.