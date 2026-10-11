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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне попали в две многоэтажки в Славянске: под завалами могут быть люди

Теперь известно о четырех раненых Всем оказывается медицинская помощь.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки / © Вадим Лях

Сегодня рано кафиры нанесли удары по Славянску. Есть попадание в две многоэтажки.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

«11 октября в 09:45 враг нанес авиаудару по Славянску. Попадание в две многоэтажки. Сейчас известно о четырех раненых. Всем оказывается медицинская помощь», — отметил он.

Напомним, в Сумской области российские войска атаковали беспилотником авто экстренной медицинской помощи, который направлялся на вызов. Из-за прилета дрона по «скорой» пострадали 44-летний водитель и 59-летний парамедик. Они самостоятельно выбрались из поврежденного автомобиля и прятались в кустах.

По данным Воздушных сил, российские войска в ночь на 11 октября выпустили по Украине 116 дронов разных типов. Силы ПВО обезвредили 94 из них.

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