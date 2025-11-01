Россияне попали в газодобывающий объект на Полтавщине: какие последствия (фото)

Спасатели ликвидировали пожар после вражеской атаки

Российские оккупанты попали в газодобывающий объект в Полтавской области.

Об этом сообщила ГСЧС Украины в Telegram.

«1 ноября в Полтавском районе, на территории одного из объектов газодобывающей отрасли, в результате вражеской атаки возник пожар. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания были привлечены 22 единицы техники и 93 спасателя.

Спасатели полностью ликвидировали пожар после вражеской атаки.

Напомним, в ночь на 22 октября российская армия атаковала Полтавскую область: произошли «прилеты» на объекты нефтегазовой промышленности. Прошло без пострадавших.