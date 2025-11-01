- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 158
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне попали в газодобывающий объект на Полтавщине: какие последствия (фото)
На территории одного из объектов газодобывающей отрасли в результате вражеской атаки возник пожар.
Российские оккупанты попали в газодобывающий объект в Полтавской области.
Об этом сообщила ГСЧС Украины в Telegram.
«1 ноября в Полтавском районе, на территории одного из объектов газодобывающей отрасли, в результате вражеской атаки возник пожар. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
К ликвидации возгорания были привлечены 22 единицы техники и 93 спасателя.
Спасатели полностью ликвидировали пожар после вражеской атаки.
Напомним, в ночь на 22 октября российская армия атаковала Полтавскую область: произошли «прилеты» на объекты нефтегазовой промышленности. Прошло без пострадавших.