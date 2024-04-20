Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне попали в многоэтажку и в дом в Волчанске: есть жертвы

Россияне попали в многоэтажку и в дом в Волчанске: есть жертвы

Обстрелы РФ. / Фото: Associated Press

Оккупанты обстреливают гражданское население Волчанска.

В субботу, 20 апреля, российские военные нанесли удары по Волчанску в Харьковской области. Есть погибший.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня около 8 утра российские войска попали в 9-этажку и частный дом. Пострадала 60-летняя женщина", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате попадания по частному домовладению на месте погиб 50-летний мужчина.

Армия РФ обстреляла Волчанск в Харьковской области. / © Олег Синєгубов
Армия РФ обстреляла Волчанск в Харьковской области. / Фото: Олег Синєгубов

Как сообщалось, ночью 20 апреля в Запорожье раздавались взрывы. Во время воздушной тревоги российская оккупационная армия нанесла ракетные удары.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация