Россияне попали в многоэтажку и в дом в Волчанске: есть жертвы

Оккупанты обстреливают гражданское население Волчанска.
В субботу, 20 апреля, российские военные нанесли удары по Волчанску в Харьковской области. Есть погибший.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Сегодня около 8 утра российские войска попали в 9-этажку и частный дом. Пострадала 60-летняя женщина", — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате попадания по частному домовладению на месте погиб 50-летний мужчина.
Как сообщалось, ночью 20 апреля в Запорожье раздавались взрывы. Во время воздушной тревоги российская оккупационная армия нанесла ракетные удары.