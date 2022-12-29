Россияне попали в одну из электростанций ДТЭК: объект неоднократно подвергался атакам врага

В четверг, 29 декабря, во время массированной ракетной атаки российские войска в очередной раз обстреляли одну из тепловых электростанций ДТЭК.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшийся обстрелам. В результате удара было существенно повреждено оборудование станции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки один из работников получил легкие ранения. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В ДТЭК подчеркнули, что это уже 22 атака Москвы на энергетические объекты ДТЭК.

Ракетная атака 29 декабря

Напомним, утром в Украине была масштабная воздушная тревога . По состоянию на 08:02 красными стали области и Киев.

Россия выпустила по Украине более 69 ракет. Украинским силам ПВО удалось сбить 54 вражеских объекта. В частности, 16 ракет были сбиты над столицей.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что повреждены некоторые объекты генерации и электросети. Сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Поэтому будут происходить аварийные отключения света.

В частности, почти весь Львов оказался без света. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением.

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