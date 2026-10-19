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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне попали в огромный склад с лекарствами на западе Украины: что известно

Оккупанты нанесли очередной удар по фармацевтической инфраструктуре Украины, попав в склад «БаДМ».

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Полки с лекарствами / Иллюстративное фото

Полки с лекарствами / Иллюстративное фото / © ТСН

Во время очередной атаки беспилотниками на Ровно российские войска попали в склад компании «БаДМ». Это уже не первый объект одного из крупнейших фармдистрибьюторов Украины, оказавшийся под ударом врага.

Об этом сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на участников фармацевтического рынка.

В Ровно во время атаки было попадание в склад одного из крупнейших дистрибьюторов лекарственных средств в Украине — компании «БаДМ». К счастью, люди не пострадали.

Речь идет о складском помещении площадью 2370 квадратных метров, которое компания открыла в городе в 2012 году.

Это уже не первый объект «БаДМ», оказавшийся под российским ударом. В частности, 14 сентября враг атаковал еще один склад компании на окраине Одессы. Тогда сообщалось, что с начала сентября это был уже четвертый склад фармацевтической продукции, подвергшийся атаке.

Кроме того, в результате российской ракетно-дроновой атаки на Днепр в ночь на 6 декабря 2025 года был полностью уничтожен распределительный центр «БаДМ» площадью 43 тысячи квадратных метров.

Что известно о «БаДМ»

«БаДМ» является одним из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Украины. Компания работает на украинском рынке с 1994 года, обеспечивая аптеки и медицинские учреждения лекарственными средствами и товарами медицинского назначения.

Как отмечают в самой компании, «БаДМ» сотрудничает с более чем 450 производителями и поставщиками. Ее ассортимент насчитывает около 15 тыс. наименований, а клиентская сеть включает более 18 тыс. аптек и медицинских учреждений по всей стране.

Напомним, в ночь и утром 18 сентября россияне массированно атаковали западные области Украины ударными дронами, нанеся очередной удар по Ровно и окрестностям. Под прицелом врага оказались объекты гражданской инфраструктуры.

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