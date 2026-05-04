Россияне попали в сдание горсовета в одном из регионов: что известно

Столб дыма

Ночью 4 мая армия РФ атаковала Шосткинскую территориальную громаду в Сумской области. Повреждено здание городского совета и другая инфраструктура.

Об этом написал мэр Шостки Николай Нога.

В частности, из-за обстрелов повреждены:

внешкольное учебное заведение;

6 жилых домов;

легковые автомобили.

«Есть пострадавшие, информация уточняется», — уточнил чиновник.

На местах работают аварийно-спасательные бригады. Нанесенный врагом ущерб и потери уточняются.

Как отмечалось, российская армия ночью 29 апреля атаковала Шосткинскую общину в Сумской области дронами и ракетой, целясь по жилым домам и гражданской инфраструктуре. В результате ударов возникли масштабные пожары в жилом секторе, разрушены дома мирных жителей. Из-за отравления угарным газом погибла 60-летняя женщина, еще два человека обратились за медицинской помощью. Местные власти подчеркнули, что враг прицельно избивал именно по домам, где проживали гражданские.

