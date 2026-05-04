- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1224
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне попали в сдание горсовета в одном из регионов: что известно
Из-за авиаудара по Сумской области есть пострадавшие и разрушения.
Ночью 4 мая армия РФ атаковала Шосткинскую территориальную громаду в Сумской области. Повреждено здание городского совета и другая инфраструктура.
Об этом написал мэр Шостки Николай Нога.
В частности, из-за обстрелов повреждены:
внешкольное учебное заведение;
6 жилых домов;
легковые автомобили.
«Есть пострадавшие, информация уточняется», — уточнил чиновник.
На местах работают аварийно-спасательные бригады. Нанесенный врагом ущерб и потери уточняются.
Как отмечалось, российская армия ночью 29 апреля атаковала Шосткинскую общину в Сумской области дронами и ракетой, целясь по жилым домам и гражданской инфраструктуре. В результате ударов возникли масштабные пожары в жилом секторе, разрушены дома мирных жителей. Из-за отравления угарным газом погибла 60-летняя женщина, еще два человека обратились за медицинской помощью. Местные власти подчеркнули, что враг прицельно избивал именно по домам, где проживали гражданские.