Россияне попали в завод производителя хумуса Yofi (фото)

Атака на завод производителя хумуса Yofi / © Instagram

Дополнено новыми материалами

Российские войска нанесли удар по заводу производителя хумуса Yofi в Украине. Из-за атаки компании пришлось временно остановить поставки продукции.

Об этом пресс-служба Yofi сообщила в Instagram 7 октября.

«Недавно с нами случилось печальное событие. Враг, с которым воюет наша страна, нанес ракетный удар по нашему заводу», — говорится в заявлении Yofi.

К счастью, на заводе обошлось без пострадавших. Люди успели выйти за 20 мин. до попадания. В то же время производство было существенно повреждено, поэтому компания вынуждена временно приостановить поставки продукции.

Восстановление производства уже началось, и Yofi планирует возобновить поставки хумуса в течение месяца.

Заметим, согласно информации «Forbes Украина», киевская компания Yofi доминирует на украинском рынке хумуса, занимая примерно 70%. Ее годовое производство достигает 1200 тонн продукции.

Напомним, в ночь на 8 октября российские захватчики в очередной раз массированно атаковали Украину дронами: запустили 183 БпЛА. Несмотря на работу противовоздушной обороны, на 22 локациях произошли «прилеты».

Враг снова бил по энергетическим объектам, из-за чего в нескольких областях есть обесточивания. Также из-за атаки затруднено движение поездов.