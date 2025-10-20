- Дата публикации
Горит главное админздание Лимана, куда попали россияне — видео
Из-за обстрела Лимана в городе полностью разрушено здание горисполкома.
В понедельник, 20 октября, россияне ударили по зданию горисполкома в Лимане Донецкой области. Вспыхнул пожар.
Кадры обнародовали в Сети.
Официальная информация от власти еще не поступала.
О жертвах или пострадавших также не сообщается.
Как сообщалось ранее, 8 июля россияне обстреляли Лиман в Донецкой области . Готели оккупанты РСЗО. Под удар попал частный сектор.
Из-за удара есть жертвы. Погибли 8 человек, еще 13 ранены.
Напомним, россияне уже находятся в 7 километрах от Лимана.
«На Лиманском направлении хороших прогнозов пока нет. В первую очередь враг работает над контролем наших логистических путей, в результате чего может продвигаться. Последние дни активно работает к северу от города и приблизился к Лиману на расстояние 7 км», — написал военный Станислав Бунятов с позывным «Осман».