ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

Горит главное админздание Лимана, куда попали россияне — видео

Из-за обстрела Лимана в городе полностью разрушено здание горисполкома.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстрел Лимана 20 октября

Обстрел Лимана 20 октября

В понедельник, 20 октября, россияне ударили по зданию горисполкома в Лимане Донецкой области. Вспыхнул пожар.

Кадры обнародовали в Сети.

Официальная информация от власти еще не поступала.

О жертвах или пострадавших также не сообщается.

Как сообщалось ранее, 8 июля россияне обстреляли Лиман в Донецкой области . Готели оккупанты РСЗО. Под удар попал частный сектор.

Из-за удара есть жертвы. Погибли 8 человек, еще 13 ранены.

Напомним, россияне уже находятся в 7 километрах от Лимана.

«На Лиманском направлении хороших прогнозов пока нет. В первую очередь враг работает над контролем наших логистических путей, в результате чего может продвигаться. Последние дни активно работает к северу от города и приблизился к Лиману на расстояние 7 км», — написал военный Станислав Бунятов с позывным «Осман».

Дата публикации
Количество просмотров
63
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie