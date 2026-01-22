ТСН в социальных сетях

22 января
Украина
Украина
2070
2070
1 мин
1 мин

Россияне попали в жилой дом в Днепре

Из-за удара по многоэтажке Днепра вспыхнул пожар.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Днем 22 января российский дрон попал в жилой дом в Днепре. Вспыхнул пожар.

Кадры обнародовали местные телеграммы-каналы.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

«Попали в жилой дом. Все подробности впоследствии», – написал мэр Днепра Борис Филатов.

Ранее, 1 января, Россия обложила баллистику по Днепру. К сожалению, четыре человека погибли. По меньшей мере 40 человек получили ранения.

Стало известно, что удар пришелся на гражданскую инфраструктуру. В частности, повреждено крупное предприятие и СТО.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
2070
