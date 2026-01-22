- Дата публикации
Россияне попали в жилой дом в Днепре
Из-за удара по многоэтажке Днепра вспыхнул пожар.
Днем 22 января российский дрон попал в жилой дом в Днепре. Вспыхнул пожар.
Кадры обнародовали местные телеграммы-каналы.
Информация о количестве пострадавших уточняется.
«Попали в жилой дом. Все подробности впоследствии», – написал мэр Днепра Борис Филатов.
Ранее, 1 января, Россия обложила баллистику по Днепру. К сожалению, четыре человека погибли. По меньшей мере 40 человек получили ранения.
Стало известно, что удар пришелся на гражданскую инфраструктуру. В частности, повреждено крупное предприятие и СТО.
