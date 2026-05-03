Россияне попали в жилой дом в одном из городов: вспыхнул пожар
Информации о жертвах или пострадавших после атаки на Кривой Рог пока нет.
В Кривом Роге 3 мая российские войска попали в многоэтажное здание. Вспыхнул пожар.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
На место выехали спасатели, чтобы ликвидировать возгорание и оказать помощь вероятным пострадавшим.
«Попадание в многоэтажное здание. Начали аварийно-спасательную операцию и тушение пожара», — насыщал он.
Возгорание фиксируют на шестом этаже здания.
По обновленным данным, попадание «Шахеда» произошло в подъезд девятиэтажки.
«Пожар уже был потушен. Людей эвакуировали. Слава Богу все живы», — добавил Вилкул.
У двоих детей отравления продуктами горения, у троих взрослых — ситуативная реакция.
«Всех забрала скорая, но они не тяжелые. Сгорела кладовая в подъезде, выбиты окна. Уже приступили к ликвидации последствий», — завершил чиновник.
Напомним, в Кривом Роге 2 мая раздались взрывы. По информации местных властей, российские войска применили дроны типа «Шахед». Под удар попал один из инфраструктурных объектов. Это стало частью более масштабной ночной атаки РФ по Украине с применением беспилотников, в ходе которой взрывы раздавались и в других регионах.