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Россияне попали возле метро в Харькове: есть раненые (фото)
Из-за удара РФ по Харокову люди получили ранения.
В результате удара российского беспилотника по Киевскому району Харькова пострадали люди. Среди них – 18-летняя девушка.
Об этом сообщает ГСЧС .
Дрон попал в дорожное покрытие недалеко от станции метро, вызвав последствия для гражданской инфраструктуры.
На месте происшествия работали спасатели, медики и полицейские, оказавшие помощь пострадавшим. Также привлекались психологи ГСЧС.
Ранее российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Киевском районе Харькова, в результате чего пострадали и возник пожар. По данным городского головы Игоря Терехова, дрон попал в территорию АЗС, после чего на месте загорелось возгорание. Экстренные службы оперативно прибыли для ликвидации последствий атаки и помощи пострадавшим. Информация о точном количестве раненых уточняется. Медики работают на месте происшествия, пострадавшим оказывают необходимую помощь.