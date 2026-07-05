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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне попали возле метро в Харькове: есть раненые (фото)

Из-за удара РФ по Харокову люди получили ранения.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Россияне попали возле метро в Харькове: есть раненые (фото)

В результате удара российского беспилотника по Киевскому району Харькова пострадали люди. Среди них – 18-летняя девушка.

Об этом сообщает ГСЧС .

Дрон попал в дорожное покрытие недалеко от станции метро, вызвав последствия для гражданской инфраструктуры.

Раненые люди в Харькове

Раненые люди в Харькове

На месте происшествия работали спасатели, медики и полицейские, оказавшие помощь пострадавшим. Также привлекались психологи ГСЧС.

Ранее российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Киевском районе Харькова, в результате чего пострадали и возник пожар. По данным городского головы Игоря Терехова, дрон попал в территорию АЗС, после чего на месте загорелось возгорание. Экстренные службы оперативно прибыли для ликвидации последствий атаки и помощи пострадавшим. Информация о точном количестве раненых уточняется. Медики работают на месте происшествия, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

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Дата публикации
Количество просмотров
126
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