Россияне поперли на тяжелой "броне" в наступление на трех направлениях

Александр Демченко / © Госпогранслужба Украины

После окончания зимы враг снова начал использовать тяжелую бронированную технику.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает «Укринформ».

«После того, как зима отошла наши подразделения разведывательных БПЛА по линии фронта на Лиманском, Покровском, Константиновском направлениях фиксировали применение врагом бронированной техники и других транспортных средств, чтобы как-то развить свой успех. Противник либо прощупывает нашу оборону, либо пытается перегруппироваться и накопить силы для того, чтобы продолжить свои наступательные действия», — сказал Демченко.

В то же время, по словам спикера ГНСУ, применения врагом тяжелой бронированной техники по линии границы с Россией не наблюдается.

«Применение на границе со страной-террористкой бронированной техники пока мы не фиксируем. Мы отмечаем, что враг проводит перегруппировку. Накопление техники рядом с нашей границей или формирование каких-то крупных ударных групп по состоянию на данный момент не наблюдается», — отметил Демченко.

Напомним, в течение 17-20 марта 2026 года российские оккупационные войска резко повысили интенсивность наступательных действий, пытаясь прорвать украинскую оборону в нескольких стратегических направлениях. Несмотря на привлечение значительных резервов, планы агрессора потерпели крах.