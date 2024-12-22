Россияне попытались оккупировать остров в Запорожской области – военнослужащий

У врага просто нереальные задачи.

Россияне попытались оккупировать остров на речке Конка в Запорожской области, которая впадает в Каховское водохранилище (ранее являвшееся левым притоком Днепра). Оккупантов ликвидировали украинские бойцы.

Об этом пишет военный с позывным "Осмaн", командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

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Утром 22 декабря русские оккупанты под покровом дождя и тумана высадились на один из островов на Конке. Как только туман позволил летать FPV-дронам, отметил Бунятов, оккупанты были уничтожены.

"Сейчас ру**я усердно утилизирует свой о/с, целые их задач нереальны, как и эвакуация, единственный шанс – плохая погода", – подытожил Бунятов.

Напомним, оккупационные войска пытались форсировать реку в районе Антоновского моста, но понесли потери. Враг не смог доплыть даже до середины Днепра.

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