"Россияне поражены эффективной работой наших дронов": боец ВСУ о ситуации на левом берегу Херсонщины

Российская армия пытается не подводить тяжелую технику поближе к левому берегу Херсонщины. Все из-за эффективной работы большого количества дронов ВСУ.

Об этом сказал военнослужащий 14-го отдельного полка БПАК Александр Войтко в эфире телеканала "Эспрессо".

Комплексная работа

Как заметил военный, уже около месяца существует плацдарм ВСУ на левом берегу. Захватчики непрерывно его атакуют, но ничего не могут с ним поделать. Безусловно, наиболее титанические усилия прилагают бойцы на земле, однако работу других средств умалять не стоит.

Так, говорит Войтко, на земле преимущественно действует наша морская пехота. Украинская артиллерия, авиация, операторы дронов наносят огненное поражение по российской живой силе и технике на левом берегу.

"Наши враги поражены, что у нас много эффективно работающих беспилотников. Беспилотники играют там довольно важную роль. Это FPV дроны, которые могут поражать российскую технику и живую силу. И поэтому россияне очень осторожно используют тяжелую технику, стараясь не подводить ее в зону поражения наших дронов, и атакуя плацдарм преимущественно живой силой", – заметил Войтко.

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Отметим, президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о ситуации на левобережье Херсонщины, поблагодарив украинских воинов за движение вперед.

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