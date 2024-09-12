Россияне пошли в контратаки в Курской области, ВСУ теряют позиции: подробности от ISW

Пока неясно, достаточно ли у РФ войск, необходимых для вытеснения ВСУ из Курщины.

На днях российские войска перешли к контратакам в Курской области и отвоевали некоторые позиции ВСУ. Пока ситуация в регионе нестабильная.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что сейчас масштаб и потенциальные перспективы атак армии РФ пока неясны. Поэтому делать окончательно выводы еще рано.

Впрочем, геолокационные кадры от 11 сентября показывают, что россияне отвоевали позиции ВСУ восточнее Журавлей, расположенные к северо-востоку от Коренево. Также дополнительные снимки демонстрируют, что подразделения 51-го воздушно-десантного полка продвинулись к северу и северо-востоку от Снагоста во время механизированного наступления численностью в роту.

По словам российских милблогеров, россияне начали механизированную контратаку с севера возле Коренево и быстро продвинулись в Снагост. Некоторые из них заявляют о захвате этого населенного пункта. Впрочем, в ISW пока не видит визуального подтверждения этих заявлений.

Также появилась информация, что подразделения 51-го полка ВДВ и 155-й бригады морской пехоты продвинулись в районе Снагоста и захватили: Краснооктябрьское, Комаровку, Вишневку, Апанасовку, 10-го Октября, Обуховку, Бяхово, Внево. Но ISW не подтверждает и не опровергает это.

По оценке аналитиков, россияне контратакуют в Курской области, действуя подразделениями размером изо рта, а также могут использовать части более опытных в бою подразделений для этого.

"Хотя они могут полагаться на относительно боеспособные подразделения для штурма, но пока не понятно, насколько эффективны эти операции. Дело в том, что эти подразделения были деградированы и восстановлены много раз, в частности, 155-я бригада морской пехоты", — говорится. в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что остается непонятным, достаточно ли у РФ войск, необходимых для вытеснения ВСУ из Курщины или защиты от новых контратак. Ведь военное командование России развернуло в Курской области не целые формирования, а лишь части подразделений. Впрочем, американские специалисты считают, что Москва может планировать опрокидывание дополнительных, более боеспособных подразделений из Украины. Однако неясно, когда может произойти такая передислокация.

"Пока непонятно, считает ли Кремль, что текущая группировка их армии, в основном состоящая из призывников, нерегулярных российских войск и более мелких частей регулярных и элитных подразделений, сможет успешно вытеснить Силы обороны Украины из региона", — отмечают в ISW.

Как сообщали аналитики проекта DeepState, россияне приступили к активному штурму в Курской области. Ситуация на левом фланге украинских военных усугубилась.

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