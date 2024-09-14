Россияне пошли в контратаку, но ВСУ продвигаются дальше: ISW о ситуации в Курской области

В Курской области фиксируют как продвижение украинских вооруженных сил, так и армии Российской Федерации.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 12 сентября показывают, что украинские военные недавно продвинулись в Курской области в северо-восточной части Черкасского Поречья севернее Суджи. Также по геолокации видно, что войска РФ действуют в центре Снагости. Это, считают в ISW, может свидетельствовать, что российские силы захватили весь населенный пункт.

Российские источники утверждали, что их армия захватила Покровскую и Обуховку. Впрочем, американские специалисты не нашли доказательств этих заявлений.

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ продвинулись в южной части Русской Конопельки, к западу от Любимовки, а ВСУ продвинулись к северо-востоку от Погребков и к востоку от Корнево. Между тем они также утверждали, что ВСУ продолжали наступательные действия вблизи Обуховки, Ольговки, Камышевки, а также в районе Борков и Фанасеевки.

В ISW также упоминают сообщения CNN, что войска РФ перебросили в Курскую область подкрепления из ВПК "Вагнера", которые, вероятно, находились в Западной Африке. Также говорилось, что эти "вагнеровцы" лучше оснащены и обучены, чем регулярные российские силы в этом районе.

"Возможно, украинские военные подразумевают личный состав Африканского корпуса или российскую частную военную компанию "Бригада Медведь", которая якобы вернулась из Западной Африки из-за вторжения в Курскую область", — говорится в отчете ISW.

Украинские силы недавно продвинулись в Глушковском районе. Геолокационные кадры за 13 сентября показывают, что ВСУ продвинулись к югу от Веселого. Также российские источники утверждали, что украинские войска атаковали юго-западнее Глушкового в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего.

Ситуация в Курской области. Карта ISW.

Как сообщалось, войска РФ продолжают контратаковать на всем украинском выступлении в Курской области. На территории Курщины находятся от 33 тыс. до 35 тыс. российских военнослужащих.

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