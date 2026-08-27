Россияне пошли в наступление на сразу два важных города: в ISW показали карты

ВСУ держат фронт / © Getty Images

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Российские войска недавно продвинулись к востоку от Славянска на Донетчине. Сейчас оккупанты готовятся к фронтальным атакам на Славянск и другие города «пояса крепостей».

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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«Российские войска активизировали усилия по продвижению в Славянск с восточного и юго-восточного направлений после неудачных попыток атаковать город с северо-востока через Лиман в начале российского весенне-летнего наступления 2026 года. Оккупанты также активно продвигаются в Константиновке на юге крепостного пояса, но украинские силы продолжают иметь ограниченное присутствие в населенном пункте», — отмечают эксперты.

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Аналитики отметили, что недавно российские войска продвинулись к востоку от Славянска. Они продолжают приоритетные усилия по обеспечению выгодных позиций к востоку и юго-востоку от города и готовятся к фронтальным атакам на Славянск и остальные города «пояса крепостей».

«Российские войска, вероятно, пытаются захватить Николаевку, чтобы создать условия для будущих российских атак на Славянск с востока, поскольку украинская оборона затормозила усилия России продвигаться по направлениям Лиман и Ямполь на северо-восток», — отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что Россия после новой мобилизации может попытаться активизировать Черниговское направление, если получит достаточное количество дополнительных сил и ресурсов. Командир батальона БПАК «Ахиллес» Юрий Федоренко подчеркнул, что весь участок границы с РФ и Беларусью остается потенциально опасным для Украины. В случае открытия нового направления, Силам обороны придется привлечь дополнительные подразделения и средства, что станет серьезным вызовом для Украины.

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