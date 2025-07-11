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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1198
Время на прочтение
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Россияне посреди дня атаковали Одессу: что известно о последствиях (фото)

Из-за российских обстрелов по меньшей мере восемь человек получили травмы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Одесса.

Одесса. / © Associated Press

В пятницу, 11 июля, российские военные ударили по Одессе. Повреждена гражданская инфраструктура. Есть травмированные.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Отмечается, что в результате российского удара в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили.

Кроме того, по информации мэрии, известно о восьми пострадавших. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

ФОТО

Местное издание "Думская" показало фото последствий атаки беспилотников на Молдаванке.

Последствия атаки в Одессу 11 июля. / © Думская

Последствия атаки в Одессу 11 июля. / © Думская

Российские военные ударили дронами по Одессе. / © Думская

Российские военные ударили дронами по Одессе. / © Думская

В результате российского удара в Одессе повреждена гражданская инфраструктура. / © Думская

В результате российского удара в Одессе повреждена гражданская инфраструктура. / © Думская

Последствия атаки в Одессу 11 июля. / © Думская

Последствия атаки в Одессу 11 июля. / © Думская

К слову, телеграмм-каналы информировали о том, что из-за удара по Одессе сильно ранило лошадей, ведь под атаку дронами попала конюшня.

Напомним, В Одессе произошла серия мощных взрывов во время воздушной тревоги. ПС предупреждали о том, что в акватории Черного моря вблизи Одессы находится группа ударных БПЛА.

Дата публикации
Количество просмотров
1198
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