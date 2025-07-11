- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1198
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне посреди дня атаковали Одессу: что известно о последствиях (фото)
Из-за российских обстрелов по меньшей мере восемь человек получили травмы.
В пятницу, 11 июля, российские военные ударили по Одессе. Повреждена гражданская инфраструктура. Есть травмированные.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
Отмечается, что в результате российского удара в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили.
Кроме того, по информации мэрии, известно о восьми пострадавших. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
ФОТО
Местное издание "Думская" показало фото последствий атаки беспилотников на Молдаванке.
К слову, телеграмм-каналы информировали о том, что из-за удара по Одессе сильно ранило лошадей, ведь под атаку дронами попала конюшня.
Напомним, В Одессе произошла серия мощных взрывов во время воздушной тревоги. ПС предупреждали о том, что в акватории Черного моря вблизи Одессы находится группа ударных БПЛА.