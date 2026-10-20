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Россияне посреди дня нанесли ракетный удар по большому областному центру: много раненых, куда "прилетело" (обновлено)
Враг попал по частному сектору. В результате удара есть пострадавшие.
Российская армия посреди дня 20 октября нанесла ракетный удар по Харькову. «Прилет» произошел в Новобаварском районе. Сейчас известно о шести пострадавших.
Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Враг нанес ракетный удар по Шевченковскому району. Последствия уточняем», — написал Терехов в Сети.
Впоследствии он уточнил, что на самом деле атака пришлась на Новобаварский район. Враг попал по частному сектору. Как сообщил Синегубов, есть повреждения частных домов и гражданского предприятия. Экстренные службы устраняют последствия.
В результате удара пострадали люди.
«На данную минуту — четверо пострадавших, у них осколочные ранения и контузии», — сообщил городской голова Харькова.
Позже количество пострадавших возросло до шести.
Напомним, 19 октября российский «Шахед» целенаправленно ударил по парку отдыха в поселке Новая Водолага в Харьковской области, где находились гражданские с детьми. В результате атаки погибли шесть человек, среди которых двое детей (самой младшей девочке было чуть больше года). Еще семь человек находятся в больнице. Рядом не было никаких военных объектов, областные власти назвали удар сознательным актом террора против гражданских.