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Россияне посреди дня ударили по гипермаркету "Метро" на западе Украины – фото, видео (обновлено)
Момент «прилета» по «Метро» попал на видео с камер наблюдения.
Российские оккупанты 21 октября атаковали беспилотниками Ровенскую область и попали по заведению торговой сети «Метро». На месте удара работают все экстренные службы.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.
«Враг атаковал заведение торговой сети Метро», — написал Коваль в Сети.
По предварительным данным, обошлось без раненых.
Глава ОВА находится на месте вместе со всеми службами.
Момент «прилета» по «Метро» попал на видео с камер наблюдения. Очевидцы же сняли первые секунды после удара. На кадрах слышен громкий взрыв, видны пламя, дым и крики людей.
Напомним, ночью и с утра 20 октября РФ массированно атаковала Ровенщину беспилотниками, нанеся удары по гражданской и критической инфраструктуре. В Дубно несколькими «прилетами» был поражен торговый центр «Эпицентр», где вспыхнул масштабный пожар. Ранены три человека. В Ровно женщина получила перелом ноги, повреждены многоэтажки и авто, кроме того, зафиксированы повреждения инфраструктуры в Млыновской громаде.