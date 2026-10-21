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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Россияне посреди дня ударили по гипермаркету "Метро" на западе Украины – фото, видео (обновлено)

Момент «прилета» по «Метро» попал на видео с камер наблюдения.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Разрушенный гипермаркет "Метро" после российской атаки

Разрушенный гипермаркет «Метро» после российской атаки / © Олександр Коваль / Рівненська ОДА

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Российские оккупанты 21 октября атаковали беспилотниками Ровенскую область и попали по заведению торговой сети «Метро». На месте удара работают все экстренные службы.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

«Враг атаковал заведение торговой сети Метро», — написал Коваль в Сети.

По предварительным данным, обошлось без раненых.

Глава ОВА находится на месте вместе со всеми службами.

Момент «прилета» по «Метро» попал на видео с камер наблюдения. Очевидцы же сняли первые секунды после удара. На кадрах слышен громкий взрыв, видны пламя, дым и крики людей.

Напомним, ночью и с утра 20 октября РФ массированно атаковала Ровенщину беспилотниками, нанеся удары по гражданской и критической инфраструктуре. В Дубно несколькими «прилетами» был поражен торговый центр «Эпицентр», где вспыхнул масштабный пожар. Ранены три человека. В Ровно женщина получила перелом ноги, повреждены многоэтажки и авто, кроме того, зафиксированы повреждения инфраструктуры в Млыновской громаде.

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