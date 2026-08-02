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Россияне посреди дня ударили по областному центру — первые детали и фото
Россияне с ночи терроризируют Николаевщину. Утром под удар российской армии попало гражданское образовательное учреждение.
Сегодня с утра, 2 августа, оккупанты атаковали Николаев реактивным БпЛА типа «Shahed».
Об этом сообщил глава ОВА Георгий Решетилов.
«Враг атаковал реактивным БпЛА типа „Shahed“ г. Николаев. В результате работы Сил обороны и падения обломков повреждены образовательное учреждение и школьный автобус. Предварительно без пострадавших», — написал он.
Напомним, россияне атаковали Харьков — один из дронов попал в крышу жилого дома. Обошлось без жертв и пострадавших.
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