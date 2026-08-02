Россияне посреди дня ударили по областному центру — первые детали и фото

Последствия атаки

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Сегодня с утра, 2 августа, оккупанты атаковали Николаев реактивным БпЛА типа «Shahed».

Об этом сообщил глава ОВА Георгий Решетилов.

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«Враг атаковал реактивным БпЛА типа „Shahed“ г. Николаев. В результате работы Сил обороны и падения обломков повреждены образовательное учреждение и школьный автобус. Предварительно без пострадавших», — написал он.

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Последствия атаки

Последствия атаки

Напомним, россияне атаковали Харьков — один из дронов попал в крышу жилого дома. Обошлось без жертв и пострадавших.

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