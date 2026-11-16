ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2183
Время на прочтение
1 мин

Россияне посреди дня ударили по центру города: есть жертва, раненые и разрушения — первые детали

Вражеская атака повредила почтовое отделение, грузовик и три легковушки.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Российская атака по Украине

Российская атака по Украине / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российские войска 16 ноября нанесли удар по центральной части Балаклеи в Харьковской области. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

Синегубов написал в Сети, что оккупанты нанесли удар по Балаклее. Предварительно, в результате атаки погиб один человек. Еще четыре человека пострадали, им оказывают медицинскую помощь.

Также повреждены почтовое отделение, грузовой автомобиль и три легковушки. На месте идет ликвидация последствий обстрела.

«Только что враг нанес удар по центральной части нашего города. Обстоятельства происшествия выясняются. Угроза вражеского удара сохраняется. Прошу всех немедленно перейти в укрытия или безопасные места!» — написал в свою очередь Карабанов.

Напомним, ранее в этот же день армия РФ атаковала Украину баллистикой и дронами. В Днепре и Сумах раздались взрывы. В Днепр враге попал в предприятие пищевой промышленности — там возник пожар. Кроме того, под ударом оказался Кривой Рог: два попадания боеприпасов «Бандероль» в объект инфраструктуры, на месте проводят аварийно-спасательную операцию.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie