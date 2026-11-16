Российская атака по Украине / © ТСН.ua

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Российские войска 16 ноября нанесли удар по центральной части Балаклеи в Харьковской области. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

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Синегубов написал в Сети, что оккупанты нанесли удар по Балаклее. Предварительно, в результате атаки погиб один человек. Еще четыре человека пострадали, им оказывают медицинскую помощь.

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Также повреждены почтовое отделение, грузовой автомобиль и три легковушки. На месте идет ликвидация последствий обстрела.

«Только что враг нанес удар по центральной части нашего города. Обстоятельства происшествия выясняются. Угроза вражеского удара сохраняется. Прошу всех немедленно перейти в укрытия или безопасные места!» — написал в свою очередь Карабанов.

Напомним, ранее в этот же день армия РФ атаковала Украину баллистикой и дронами. В Днепре и Сумах раздались взрывы. В Днепр враге попал в предприятие пищевой промышленности — там возник пожар. Кроме того, под ударом оказался Кривой Рог: два попадания боеприпасов «Бандероль» в объект инфраструктуры, на месте проводят аварийно-спасательную операцию.

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