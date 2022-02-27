Россияне потерпели новую "неудачу": в МВД показали, как под Черкассами дотла сгорела техника оккупантов (фото)

Россияне потерпели новую "неудачу": в МВД показали, как под Черкассами дотла сгорела техника оккупантов (фото)

Агрессор теряет средства для передвижения.

Под Черкассами российские оккупанты понесли очередные потери.

Об этом сообщил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В частности, Геращенко опубликовал фотографии, на которых видно, как у российских захватчиков дотла сгорел их транспорт.

"Продолжение следует...", — оптимистично заметил Геращенко.

Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байракторы": противник понес потери во время наступления.

ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: