Россияне потеряли до 90% тактической инициативы на важном направлении: в KRAKEN назвали причину

Российские военные / © Associated Press

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Успешные и систематические удары Сил обороны Украины по российской логистике и глубоким тылам уже дали ощутимый результат прямо на линии фронта. В настоящее время оккупационные войска РФ потеряли до 90% своей тактической инициативы на одном из ключевых передовых участков.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил Данило Положухно, начальник пункта управления ПБС KRAKEN.

По его словам, речь идет о полосе ответственности 3-го армейского корпуса РФ. Украинские атаки по путям снабжения привели к тому, что захватчики столкнулись с серьезным тактическим дефицитом и теряют способность наступать.

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«Инициатива противника почти на 90% уже утрачена. Противник в это время столкнулся с определенным тактическим дефицитом», — подчеркнул военный.

Представитель спецподразделения ГУР уточнил, что передовые российские подразделения все острее испытывают нехватку самого необходимого: горючего и смазочных материалов; боеприпасов и артиллерийских снарядов; продовольствия и медицинских средств обеспечения.

Кроме материального голода, армия агрессора переживает глубокий внутренний кризис. По оценке Положухна, пополнение, которое командование РФ бросает в бой, имеет очень низкую мотивацию и слабый уровень подготовки. Более того, в российской армии обострился кадровый дефицит профессиональных офицеров и младших командиров, способных эффективно управлять подразделениями в бою.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите ЕС заявил о том, что Украина хочет завершить войну с Россией до конца этого года — еще до наступления зимы. Этого планируется достичь посредством дипломатии и системного давления на Москву.

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