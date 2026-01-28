- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 931
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне потеряли два боевых самолета: что известно
Российские «милблогеры» сообщили, что истребитель разбился, а пилоты, видимо, не выжили.
Российская оккупационная армия в среду, 28 января, на южном фронте потеряла два боевых самолета — истребитель Су-30 и истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Коваленко.
«Россияне сегодня потеряли два самолета — Су-30 и Су-34», — написал он.
Официального подтверждения этой информации от Генштаба ВСУ пока не было.
О взлете с российского военного аэродрома «Майкоп» сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 мониторинговые каналы сообщили около 21.00. Вражеский самолет заметили возле острова Змеиный.
Вскоре российские «милблогеры» сообщили, что истребитель разбился, а пилоты, видимо, не выжили.
В частности, российский «военкор», капитан вооруженных сил РФ Илья Туманов из Воронежа, который ведет свой канал Fighterbomber, опубликовал траурное сообщение.
Такие же отчаянные сообщения впоследствии появились и на других российских z-пабликах.
Кроме того, украинские мониторинговые каналы сообщили о потере россиянами еще одного истребителя.
«Минус Су-30 на южном направлении сегодня вечером. Экипаж не выжил», — сообщил Telegram-канал Monitor.
Напомним, аналитик Королевского института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк сообщил, что темпы производства боевых самолетов в РФ опережают потери. Государство-агрессор потеряло на войне около 130 самолетов, однако производство новых истребителей Су-34, Су-35С и Су-30СМ2 не только компенсировало это количество, но и позволило расширить общий парк.