Россияне потеряли свыше 20 единиц бронетехники во время штурма Часового Яра — Зеленский

Кроме Харьковщины, тяжелые бои подразделения Сил обороны ведут с оккупантами на Краматорском, Покровском, Кураховском и южных направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил стойкость украинских воинов, которые дают достойный отпор врагу на всех горячих участках фронта, в частности, на Харьковщине и в боях во время обороны Часового Яра.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в субботу, 18 мая.

“Я благодарю каждого нашего воина, который проявил достаточную стойкость и смог за эту неделю добавить больше уверенности, в частности, Харьковскому направлению. Оккупант теряет свою пехоту и технику – ощутимо теряет, хотя так же, как и в 2022 году, рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земле”, — подчеркнул украинский лидер.

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Также Зеленский напомнил о тяжелых боях, которые подразделения Сил обороны ведут с оккупантами на Краматорском, Покровском, Кураховском и южных направлениях.

"Повсюду, где сложно, наши силы дают достойный отпор оккупанту. В частности, особенно и отдельно благодарю ребят, отразивших российский штурм Часового Яра. Наши воины уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта. Молодцы, ребята! – обратился к украинским бойцам президент.

Напомним, Часов Яр на Донетчине – одно из горячих направлений, где россияне хотят прорвать нашу оборону. Защитники этого участка фронта мужественно отстаивают каждый сантиметр украинской земли. По словам наших воинов, враг постоянно пробует новые методы наступления, но получает безжалостный отпор.

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