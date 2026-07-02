ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
600
Время на прочтение
1 мин

Россияне потеряли ударный вертолет Ка-52: что известно

Вероятно, россияне потеряли еще один ударный вертолет Ка-52.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
Ка-52

Ка-52

Российская армия потеряла боевой ударный вертолет Ка-52. Детали уточняются.

Об этом сообщает советник главы Минобороны Сергей Стерненко.

«Для лётчиков отдельный ад», — отмечает стерненко.

Обстоятельства уничтожения вертолета и информация о судьбе его экипажа уточняются.

Как известно, Ка-52 является одним из основных ударных вертолетов, используемых российскими войсками в войне против Украины.

Как мы писали, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Ориентировочная стоимость одного такого вертолета составляет около 16 млн долларов, что делает его одной из самых дорогих потерь российской армии. Ка-52 предназначен для разведки, координации боевых действий и поражения бронетехники, живой силы и воздушных целей. Учитывая это, его уничтожение является ощутимой потерей для оккупантов.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
600
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie