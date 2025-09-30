- Дата публикации
-
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне повредили энергообъект на Черниговщине: без света тысячи людей
Более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.
Российская атака на Черниговскую область 30 сентября повредила объект энергетической инфраструктуры в Бобровицкой территориальной громаде. Тысячи жителей оказались без света.
Об этом сообщило «Черниговоблэнерго».
Из-за утренней вражеской атаки на Бобровиччину был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения оказались более 26 тыс. абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.
Энергетики начали восстановление, но это будет происходить с учетом ситуации с безопасностью.
Напомним, российская армия в очередной раз била по Украине дронами в ночь на 30 сентября. Так, оккупанты нанесли удар по жилому дому в селе Чернетчина в Сумской области. Там погибла целая семья из четырех человек: родители и двое детей в возрасте 4 и 6 лет.
А из-за вражеской атаки на Киевскую область в Броварском районе пострадала женщина, поврежден жилой частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.