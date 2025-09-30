Россияне повредили энергообъект на Черниговщине: без света тысячи людей

Атака на энергетическую инфраструктуру Украины / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российская атака на Черниговскую область 30 сентября повредила объект энергетической инфраструктуры в Бобровицкой территориальной громаде. Тысячи жителей оказались без света.

Об этом сообщило «Черниговоблэнерго».

Из-за утренней вражеской атаки на Бобровиччину был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения оказались более 26 тыс. абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.

Энергетики начали восстановление, но это будет происходить с учетом ситуации с безопасностью.

Напомним, российская армия в очередной раз била по Украине дронами в ночь на 30 сентября. Так, оккупанты нанесли удар по жилому дому в селе Чернетчина в Сумской области. Там погибла целая семья из четырех человек: родители и двое детей в возрасте 4 и 6 лет.

А из-за вражеской атаки на Киевскую область в Броварском районе пострадала женщина, поврежден жилой частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.