ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Россияне повредили энергообъект на Черниговщине: без света тысячи людей

Более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атака на энергетическую инфраструктуру Украины

Атака на энергетическую инфраструктуру Украины / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российская атака на Черниговскую область 30 сентября повредила объект энергетической инфраструктуры в Бобровицкой территориальной громаде. Тысячи жителей оказались без света.

Об этом сообщило «Черниговоблэнерго».

Из-за утренней вражеской атаки на Бобровиччину был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без электроснабжения оказались более 26 тыс. абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.

Энергетики начали восстановление, но это будет происходить с учетом ситуации с безопасностью.

Напомним, российская армия в очередной раз била по Украине дронами в ночь на 30 сентября. Так, оккупанты нанесли удар по жилому дому в селе Чернетчина в Сумской области. Там погибла целая семья из четырех человек: родители и двое детей в возрасте 4 и 6 лет.

А из-за вражеской атаки на Киевскую область в Броварском районе пострадала женщина, поврежден жилой частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

Дата публикации
Количество просмотров
166
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie