- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 341
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне повредили объект энергетики в одной из областей
Вечером в среду, 8 апреля, удар российского беспилотника повредил объект энергетики в Одесской области.
Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
«Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Одесской области. Вечером в результате удара беспилотника поврежден объект энергетики», — говорится в сообщении.
К счастью, в результате вражеского удара, по предварительной информации, пострадавших нет.
«Все соответствующие службы начали работу над ликвидацией последствий удара», — отметил Олег Кипер.
Ранее в этот же день в ряде областей Украины были введены почасовые графики отключений света. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме Украины.
Напомним, в ночь на 6 апреля российские войска массированно атаковали Одессу ударными дронами. В результате обстрела погибли три человека, среди них — ребенок.
В результате удара 6 апреля российская террористическая армия также повредила энергетический объект в Одесской области. Часть потребителей осталась без электроснабжения. Энергетики оперативно восстановили свет для критической инфраструктуры и почти 3 тысяч семей.