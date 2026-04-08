Россияне повредили объект энергетики в одной из областей

В результате вражеского удара, по предварительной информации, пострадавших нет.

Богдан Скаврон
Атака "Шахедов" / © ТСН.ua

Вечером в среду, 8 апреля, удар российского беспилотника повредил объект энергетики в Одесской области.

Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

«Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Одесской области. Вечером в результате удара беспилотника поврежден объект энергетики», — говорится в сообщении.

К счастью, в результате вражеского удара, по предварительной информации, пострадавших нет.

«Все соответствующие службы начали работу над ликвидацией последствий удара», — отметил Олег Кипер.

Ранее в этот же день в ряде областей Украины были введены почасовые графики отключений света. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме Украины.

Напомним, в ночь на 6 апреля российские войска массированно атаковали Одессу ударными дронами. В результате обстрела погибли три человека, среди них — ребенок.

В результате удара 6 апреля российская террористическая армия также повредила энергетический объект в Одесской области. Часть потребителей осталась без электроснабжения. Энергетики оперативно восстановили свет для критической инфраструктуры и почти 3 тысяч семей.

