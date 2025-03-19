Россияне повредили объекты "Укрзализныци": какие последствия

Утром среды, 19 марта, российские военные ударили беспилотниками по энергосистеме украинской железной дороги на Днепропетровщине. Есть обесточенные участки.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Под утро 19 марта враг ударил дронами по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области. Есть обесточенные участки, но движение поездов продолжается по графику", — об этом сообщили в "УЗ".

Отмечается, что во время ликвидации последствий россияне нанесли повторный удар. Прошло без пострадавших.

"Для тушения пожара на объекте предоставлен приказ о выезде пожарного поезда "Укрзализныци". Работаем над восстановлением", — добавили в компании.

Как сообщалось, в течение ночи 19 марта Россия ударила по Украине баллистикой, ракетами С-300 и дронами. В частности, оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300.

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