Россияне повредили в Украине 350 газовых объектов — Чернышев

Атаки агрессорки России на Украину повредили 350 объектов по добыче природного газа. Добыча должна быть возобновлена до конца этого года.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев, пишет Reuters.

"Мы все понимаем, что энергия — это еще одно оружие. Мы подверглись серьезному обстрелу российскими ракетами в части нашей инфраструктуры, а также пострадала инфраструктура добычи газа", — сообщил он на мероприятии Европейского банка реконструкции и развития.

По словам Чернышоа, потеря мощностей по добыче газа оценивается в 700 млн. долларов. Нынешний отопительный сезон он назвал "самым тяжелым за всю историю".

Напомним, стоимость услуг газоснабжения для бытовых потребителей останется такой же, как была до 24 февраля 2022 года. В случае годового контракта установленный в нем тариф будет действовать весь период военного положения и еще 6 месяцев после.

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