Россияне повредили железнодорожный путь: его быстро восстановили, три поезда везут из Донбасса почти 4 тыс. человек

Россияне повредили железнодорожный путь: его быстро восстановили, три поезда везут из Донбасса почти 4 тыс. человек

Путь был поврежден в Харьковской области.

Накануне российские оккупанты повредили железнодорожный путь: его удалось отремонтировать и отправить в западные области эвакуационные поезда.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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По его словам, три эвакуационных поезда с жителями Луганщины и Донетчины временно оставались на вокзале в Краматорске. В результате вражеского удара по путепроводу вблизи станции Барвенково в Харьковской области был поврежден путь. Ее удалось восстановить.

Около полуночи три поезда преодолели оперативно восстановленный железнодорожниками участок. Они уже направляются в западные регионы Украины.

Поезда №276 и №278 во Львов везут три тысячи пассажиров на двоих. Эвакорейс № 138 в Хмельницкий прошел мост последним и вывез еще 945 человек.

"Из них 500 жителей Луганщины, которые были доставлены поездом из Новозолотаровки, 78 пациентов психоневрологического диспансера, 20 — на инвалидных колясках, 15 лежачих больных, нуждающихся в помощи при высадке из вагонов", сообщил Гайдай.

Как сообщалось, в Луганской области армия Российской Федерации накапливает технику и людей для прорыва, но им это не удается. Пока попытки наступления неудачные, а потому оккупанты страны-агрессорки выполняют "свой любимый план — просто стряпают по всем городам".

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